Com golaço de Balotelli, Milan bate Udinese fora de casa no Italiano

No jogo que marcou a estreia de Mario Balotelli como titular do Milan, o atacante italiano não decepcionou ao fazer um golaço de falta que abriu a vitória por 3 a 2 sobre a Udinese, nesta terça-feira, fora de casa, em jogo isolado que deu pontapé à quinta rodada do Campeonato Italiano.

Mesmo fora de casa, o time de Milão chegou a abrir 3 a 0 já no primeiro tempo, mas na etapa final a Udinese diminuiu para 3 a 2 em apenas 13 minutos. Assim, a equipe visitante sofreu para garantir o triunfo, mas segurou a pressão para chegar aos nove pontos e assumir provisoriamente a quarta posição da competição. Já o time de Údine estacionou nos três pontos e segue encabeçando a zona de rebaixamento, na 18ª colocação.

O primeiro gol do jogo saiu já aos cinco minutos. Em falta pela esquerda cobrada com o pé direito, Balotelli acertou o ângulo direito do goleiro adversário, abrindo assim em grande estilo a sua participação do Milan como titular da equipe.

E o segundo gol da partida aconteceu pouco depois, aos dez minutos, com Giacomo Bonaventura, que recebeu belo lançamento nas costas da zaga, matou no peito e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 0. E, nos acréscimos do tempo normal, aos 46 minutos, veio o terceiro. Após escanteio batido pela direita, o colombiano Cristian Zapata subiu mais do que a zaga e cabeceou para abrir 3 a 0 no placar.

Em grande desvantagem, a Udinese voltou com tudo no segundo tempo. Já aos seis minutos, o ganês Emmanuel Agyemang Badu aproveitou cruzamento da esquerda e bateu forte de primeira para descontar. Empolgada, a equipe da casa fez mais um aos 13 minutos, quando o colombiano Duván Zapata recebeu nova bola passada da esquerda para balançar as redes.

Depois disso, porém, o Milan segurou a pressão e garantiu o resultado positivo fora de casa. E a equipe de Milão voltará a atuar longe de seus domínios no próximo domingo, quanto terá pela frente o Genoa pela sexta rodada do Italiano. No mesmo dia, a Udinese medirá forças com o Bologna, também fora de casa.