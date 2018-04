Com golaço de bicicleta, Roma goleia o Genoa em casa no Italiano

SÃO PAULO - Um lindo gol de bicicleta de Alessandro Fiorenzi inspirou a vice-líder Roma a construir a goleada por 4 a 0 sobre o Genoa em partida do Campeonato Italiano neste domingo, e só não alçou a equipe da capital à liderança porque a Juventus fez sua parte, venceu seu 11º jogo consecutivo na liga e se manteve no topo.

A bicicleta de Fiorenzi aos 25 minutos foi o grande destaque da rodada --e nem mesmo o jogador, que comemorou correndo em direção à linha lateral com as mãos na cabeça, parecia ter acreditado no lance. O lance emblemático ocorreu depois de uma cobrança de falta de Francesco Totti que bateu na barreira e um zagueiro afastou a bola para o alto. Fiorenzi, então, de costas para o gol, acertou a bicicleta que deixou até mesmo o goleiro surpreso, estático.

Grande ídolo da torcida romanista, Totti fez o segundo com um chute desviado aos 30 minutos. O brasileiro Maicon assinalou o terceiro em contra-ataque pouco antes do intervalo e o zagueiro Mehdi Benatia completou o placar no início da segunda etapa, marcando seu quinto gol na temporada.

O dia não era mesmo do Genoa, que viu o brasileiro Matuzalém ser expulso por um motivo inusitado: ele fez gestos obscenos para a torcida da Roma assim que era substituído --Matuzalém jogou na Lazio, rival da Roma. Seu substituto, Isaac Cofie, não pôde, portanto, entrar em campo, e teve de esperar pela próxima substituição. O ganês acabou entrando no lugar de Andrea Bertolacci quatro minutos depois.

CONCORRENTENS TAMBÉM VENCEM

Já a Juventus, atual campeã e que tirou a invencibilidade da Roma na última semana, teve dificuldades na primeira meia hora de jogo e foi salva em diversos lances pelo goleiro Gianluigi Buffon. No fim, a Velha Senhora virou o placar e venceu o Cagliari por 4 x 1.

O atacante do Cagliari Mauricio Pinilla fez o gol e em seguida foi expulso, deixando a equipe da Sardenha na mão, ao passo que Fernando Llorente marcou dois gols e facilitou a vida da Juventus --o time desperdiçou apenas cinco pontos em toda a temporada. A equipe de Turim se impôs nos últimos 20 minutos de jogo e viu Claudio Marchisio e Stephan Lichtsteiner completarem o placar.

O terceiro colocado Napoli também venceu com facilidade, batendo o Hellas Verona por 3 x 0 com gols de Dries Mertens, Lorenzo Insigne e Blerim Dzemaili.

A Fiorentina, sem seu melhor jogador e artilheiro do Italiano Giuseppe Rossi, ficou apenas no empate sem gols com o Torino.

Restando agora apenas metade do campeonato, a Juventus tem 52 pontos em 19 jogos, a Roma, 44 e o Napoli, 42, enquanto a Fiorentina, que aposta na volta do centroavante alemão Mario Gomez, vem atrás com 37 pontos na quarta posição.