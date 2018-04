Com golaço de Cristiano Ronaldo, Real bate Fiorentina e fatura torneio amistoso

O Real Madrid suou, mas derrotou a Fiorentina nesta quarta-feira e faturou mais uma vez o título do torneio amistoso Troféu Santiago Bernabéu. Com direito a um golaço de Cristiano Ronaldo, o time espanhol derrotou o adversário italiano por 2 a 1, em casa, e ficou com o troféu pela 27.ª vez em 38 edições disputadas.

Esta é a 12.ª vez seguida que o time madrilenho fica com o título do torneio, que é disputado anualmente para abrir a pré-temporada do clube e que não foi jogado antes este ano por causa dos outros compromissos merengues, incluindo as Supercopas da Europa e da Espanha.

Diante da maratona de jogos neste início de temporada, o Real entrou em campo com uma escalação mista, apenas com Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo entre os titulares absolutos. E se continua cumprindo suspensão no Campeonato Espanhol, o astro português foi o responsável por definir o triunfo de virada.

Apesar dos desfalques, o confronto começou a todo vapor e a Fiorentina demorou apenas três minutos para abrir o placar. Veretout recebeu na meia-lua, dominou e bateu colocado para marcar. A resposta também não tardou. Três minutos depois, Asensio arrancou e tocou para Cristiano Ronaldo, que cruzou para Borja Mayoral deixar sua marca.

A virada do Real aconteceu aos 32, e em um golaço de Cristiano Ronaldo. Em nova escapada pela esquerda, o craque invadiu a área, cortou para o meio e acertou o ângulo do goleiro. Para a etapa final, ambas as equipes voltaram bastante mudadas e o duelo perdeu em qualidade. Pela Fiorentina, destaque para a entrada do zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras.

As duas equipes agora voltam as atenções para as competições nacionais, pelas quais atuam no domingo. Pelo Espanhol, o Real Madrid vai receber o Valencia, no Santiago Bernabéu. Já pelo Italiano, a Fiorentina joga com a Sampdoria, também em casa.