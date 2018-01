Com golaço de Douglas Costa, Bayern vence lanterna e retoma liderança do Alemão

O Bayern de Munique sofreu mais do que esperava, mas superou o lanterna Darmstadt por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, e retomou a liderança do Campeonato Alemão. O brasileiro Douglas Costa garantiu a vitória dos visitantes com um golaço.

Com o resultado, o Bayern chegou aos mesmos 36 pontos do RB Leipzig, mas voltou a superar a sensação do torneio pelos critérios de desempate. O rival, com a mesma pontuação, havia assumido a ponta provisoriamente no sábado ao vencer o Hertha Berlin por 2 a 0.

Os dois líderes do campeonato vão se enfrentar num aguardado confronto na próxima quarta-feira, em Munique, pela última rodada do Alemão antes do recesso de fim de ano. Um eventual vencedor da partida despontará na classificação.

Apesar de jogar diante do líder do campeonato, o lanterna Darmstadt assumiu as rédeas da partida nos primeiros minutos e só viu o Bayern equilibrar a partir da metade da primeira etapa. O duelo foi parelho, com lances de ataque para os dois lados.

No segundo tempo, porém, o sangue brasileiro fez a diferença em favor dos visitantes. Aos 26 minutos, Thiago Alcântara deu passe para Douglas Costa acertar forte chute, com efeito. A bola carimbou o travessão e entrou, sacramentando a vitória do Bayern.

O resultado afundou ainda mais o Darmstadt na tabela. O último colocado segue com apenas oito pontos.