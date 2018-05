Com golaço de Gabriel Jesus, Palmeiras vence e convence em Piracicaba

Ele tem apenas 18 anos, mas a cobrança é como se fosse de um veterano. Nesta quinta-feira, ele não decepcionou. Com dois gols, Gabriel Jesus comandou a goleada do Palmeiras por 4 a 1 sobre o XV de Piracicaba, no Barão de Serra Negra, e fez aquilo que todo torcedor espera dele.

O menino entrou em campo pressionado. Amargou o banco de reservas nos últimos três jogos e pela primeira vez na carreira teve que ouvir críticas. E pelo primeiro tempo, não só ele, mas todos em campo não fizeram por merecer elogios. Mesmo assim, Vitor Hugo acertou uma cabeçada e colocou o Palmeiras na frente.

Na etapa final, os dois times voltaram dispostos a jogar futebol e Jesus começou a fazer a diferença. Logo no primeiro minuto, Gabriel Jesus recebeu cruzamento de Alecsandro e colocou o time alviverde na frente novamente.

Rivaldinho descontou, após chute despretencioso, que desviou na zaga, e antes que o XV esboçasse uma reação, Alecsandro fez o terceiro e deu calma ao time do Palmeiras.

O melhor, estava por vir. A joia da base palmeirense mostrou o repertório que fez com que se tornasse um dos preferidos da torcida. Recebeu lançamento, levantou a cabeça e com tranquilidade encobriu o goleiro para fechar o placar como gente grande. O Palmeiras venceu e convenceu e Gabriel Jesus aproveitou a oportunidade.

FICHA TÉCNICA

XV DE PIRACABA 1 x 4 PALMEIRAS

XV DE PIRACICABA: Bruno Brigido; Daniel, Fabio Sanches, Heitor e Julinho; Magal, Clayton, Gilsinho (Henrique Santos) e Gerson Magrão (Patrick); Fabinho e Rivaldinho (Aloísio). Técnico: Narciso

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas (Arouca), Roger Carvalho, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Jean e Robinho; Gabriel Jesus, Dudu (Allione) e Alecsandro (Cristaldo). Técnico: Marcelo Oliveira

GOLS: Vitor Hugo, aos 41 do 1ºT; Gabriel Jesus, a 1, Rivaldinho, aos 5, e Alecsandro, aos 16 do 2ºT

JUIZ: Thiago Luis Scarascati

CARTÕES AMARELOS: Lucas e Jean

PÚBLICO: 10.836 pagantes

RENDA: R$ 453.950,00

LOCAL: Barão de Serra Negra.