Com golaço de Giroud, Arsenal vence Crystal Palace e sobe para 3º no Inglês

O primeiro dia de 2017 no mundo esportivo vai ficar marcado por um golaço de Oliver Giroud. Neste domingo, o atacante francês abriu caminho para a vitória do Arsenal por 2 a 0 sobe o Crystal Palace, em casa, pelo Campeonato Inglês, ao marcar um gol no estilo "escorpião" no primeiro tempo do duelo válido pela 19ª rodada.

Com a vitória deste domingo, o Arsenal chegou ao 40 pontos, em terceiro lugar no Inglês, a nove do líder Chelsea. O time voltará a jogar na próxima terça-feira, fora de casa, diante do Bournemouth. Já o Crystal Palace segue com 16 pontos, em 17º lugar, ameaçado de rebaixamento, e receberá no mesmo dia o Swansea.

A partida deste domingo no Emirates Stadium não teve grandes emoções, pois o Arsenal teve o controle de todo o duelo. E o time marcou um golaço logo aos 17 minutos da etapa inicial. Em um rápido contra-ataque, Alexis Sánchez cruzou para Giroud. A bola parecia que iria passar do francês, mas ele conseguiu finalizar de calcanhar, marcando um golaço.

Em desvantagem e correndo risco de rebaixamento, o Crystal Palace equilibrou o duelo no começo da etapa final. Mas o Arsenal não demorou para definir o seu triunfo. Aos dez minutos, Monreal cruzou rasteiro, Dann tentou o corte, mas a bola sobrou para Iwobi cabecear para as redes, fazendo 2 a 0.

A partir daí, o Arsenal não passou mais grandes sustos, assegurando a vitória sobre o Crystal Palace, a quarta seguida como mandante no Inglês. Já o rival tropeçou pela quinta vez consecutiva no torneio.