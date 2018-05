Com golaço de Hernanes, Juve bate o Pescara e dispara na ponta do Italiano

A Juventus segue absoluta na liderança do Campeonato Italiano. No último jogo de sábado pela competição, a equipe alvinegra venceu o Pescara por 3 a 0, em Turim, com um golaço marcado pelo brasileiro Hernanes, e chegou aos 33 pontos, abrindo sete de vantagem sobre a vice-líder Roma, que neste domingo encara a Atalanta, fora de casa, no complemento desta 13ª rodada. O Milan, terceiro colocado com 25 pontos, trava clássico com a Inter de Milão neste domingo.

Já o Pescara estacionou nos sete pontos e segue encabeçando a zona de rebaixamento, em 18º lugar, sendo que Palermo, com seis pontos, e Crotone, com cinco, jogam neste domingo com chances de ultrapassar o rival batido pela Juventus.

Após novo triunfo no Italiano, a Juventus agora volta as suas atenções para a Liga dos Campeões, na qual enfrenta o Sevilla na terça-feira, na Espanha, em jogo que valerá a liderança do Grupo H. Já o Pescara atuará novamente fora de casa na próxima rodada do Italiano, no dia 27, quando terá pela frente outra pedreira: a Roma.

No duelo deste sábado, o Pescara ofereceu alguma resistência à Juventus na etapa inicial, mas acabou sofrendo o primeiro gol aos 36 minutos, quando o alemão Sami Khedira balançou as redes pela equipe de Turim.

Já no segundo tempo, Mario Mandzukic ampliou para o time da casa aos 18 minutos, pouco antes de Hernanes marcar o golaço que decretou o 3 a 0, aos 24. O meia brasileiro recebeu na intermediária, fintou um marcador e soltou belo chute com efeito de longa distância para acertar o canto esquerdo do goleiro adversário.