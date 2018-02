Com golaço de Mancini, Roma elimina o Lyon na França Contando com uma atuação inspirada do brasileiro Mancini, a Roma venceu o Lyon por 2 a 0, em pleno Estádio Gerland, na França, e se classificou para as quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. O meia-atacante marcou o segundo gol do time italiano - Totti, de cabeça, havia aberto o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Depois de receber a bola na esquerda, ele engatou uma série de pedaladas sobre o lateral-direito Reveillere, à la Robinho, e bateu forte, de perna esquerda, sem chance para o goleiro Coupet. Apesar de jogar fora de casa, a Roma entrou em campo mais tranqüila - como ficou no 0 a 0 no primeiro confronto, na Itália, há duas semanas, já se classificaria com qualquer empate com gols. O Lyon pressionou, mas não teve forças para marcar, na etapa final, os três gols necessários para se classificar. Pior: desestabilizado, o atacante Fred agrediu Chivu com uma cotovelada e o zagueiro romeno teve de deixar o gramado com o nariz ensangüentado. O brasileiro nem sequer recebeu cartão amarelo do árbitro espanhol Mejuto Gonzalez no lance, mas não deve escapar de uma séria punição da Uefa, embasada pelas imagens da televisão. O próximo adversário da Roma será definido em sorteio que será realizado nesta sexta-feira. O time italiano luta pelo seu primeiro título da Liga dos Campeões - o máximo que conseguiu foi o vice-campeonato em 1984, quando perdeu a final para o Liverpool.