Com golaço de Pogba, Juventus bate Sassuolo e dispara na liderança

A Juventus sofreu para vencer a barreira defensiva do Sassuolo, mas graças a um golaço de Pogba, marcado aos 37 minutos do segundo tempo, venceu por 1 a 0, nesta segunda-feira, em Turim, e disparou ainda mais na liderança do Campeonato Italiano.

O resultado fez a equipe chegar aos 61 pontos e abrir 11 em relação à vice-líder Roma, que no último sábado não conseguiu passar de um empate por 0 a 0 com o Chievo, fora de casa, nesta 26ª rodada da competição nacional. Já o Sassuolo estacionou nos 29 pontos e ocupa a 14ª posição da tabela.

Desta forma, a Juventus se aproximou ainda mais de conquistar o seu quarto título italiano consecutivo, enquanto a Roma acumulou no último sábado o seu oitavo empate em nove jogos e agora se vê ainda mais distante de brigar pelo scudetto.

No duelo que fechou essa 26ª rodada do Italiano, a Juventus foi dominante desde o início, mas sofria para criar chances de gol. Nas melhores que teve, Tévez, atual artilheiro da competição, com 15 gols, ao lado de Icardi, da Inter de Milão, quase marcou por duas vezes em finalizações de dentro da área.

Já o francês Pogba, sempre perigoso com seus poderosos chutes de fora da área, carimbou a trave adversária no início da etapa final e, quando o empate já parecia certo, assegurou a vitória da Juventus com um golaço. Após receber passe da direita, dominou com categoria e soltou a bomba de fora da área, pegando a bola pelo alto, e acertou o canto esquerdo baixo do goleiro adversário.