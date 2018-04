Com goleada, Roma e Villarreal avançam na Liga Europa

Roma e Villarreal garantiram vaga na fase de grupos da Liga Europa em grande estilo, nesta quinta-feira. O time italiano aplicou 7 a 1 no Kosice, da Eslováquia, enquanto a equipe espanhola venceu o NAC Breda, da Holanda, por 6 a 1. Depois de empatar por 3 a 3 no jogo de ida, fora de casa, a Roma não deu chances ao adversário e contou com três gols de Totti para avançar na competição. Guberti, Cerci, Menez, Risse marcaram os outros gols italianos.

Já o Villarreal entrou em campo sem pressão já que havia vencido a primeira partida por 3 a 1. Sem Nilmar, os espanhóis aumentaram a vantagem com dois gols de pênalti de Giuseppe Rossi, e um gol do brasileiro Marcos Senna. Cazorla, Pereira e Alba também marcaram para o Villarreal.

Também teve gol brasileiro no empate do Fenerbahce com o Sion, da Suíça, por 2 a 2. André Santos, ex-Corinthians, marcou os dois gols do time turco e garantiu a classificação para a fase de grupos, já que o Fenerbahce havia ganhado o jogo de ida por 2 a 0.

Ainda nesta quinta, o Hamburgo assegurou vaga na próxima fase ao bater o francês Guingamp por 3 a 1, enquanto o Genoa avançou ao empatar com o OB Odense, da Dinamarca, por 1 a 1. Também avançaram o Galatasaray, o Benfica, o Athletic de Bilbao, o Valencia, a Lazio e o PSV Eindhoven.