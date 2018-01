Com goleada, Santos acha que embalou Os jogadores santistas se lembraram da campanha do ano passado no Campeonato Brasileiro, quando o Atlético-PR era considerado favorito, e encontraram a força necessária para continuar acreditando na conquista do Campeonato Paulista. Nada como uma goleada como a por 5 a 1 contra o Rio Branco, na quarta, para embalar de vez. "Temos de continuar fazendo nossa parte como fizemos no Brasileiro quando estávamos atrás e depois acompanhar o adversário", disse o capitão Ricardinho. Deivid comentou que o Santos precisava de qualquer maneira da vitória sobre o Rio Branco "para pegar moral na competição". A goleada proporcionou isso: "agora, vamos arrancar no campeonato". Importante, também, segundo Ricardinho, foi o reencontro com a melhor forma de atuar de sua equipe: "foi muita dedicação, marcamos no momento em que tínhamos de marcar, tivemos o toque de bola em velocidade e ritmo de um time que pretende chegar ao título". Para Oswaldo de Oliveira, tudo deu certo em Americana (SP). "Em outros jogos havíamos atuado bem, criamos oportunidades, mas não conseguimos fazer os gols". Sem tempo para treinamentos, ele tem dedicado o tempo disponível para ensaiar jogadas. Foi assim na terça-feira e o resultado apareceu no dia seguinte: "nós temos procurado dar ênfase àquilo que os jogadores podem utilizar dentro de campo em termos de habilidade, velocidade e de mudança de frente de jogo". O treinador repete o que Ricardinho havia dito e que virou palavra de ordem no CT Rei Pelé. "temos de cumprir primeiro nossa parte e o importante é manter a proximidade da equipe que está liderando para continuarmos almejando o título". Robinho concorda em relação ao Santos fazer a lição de casa, mas torce também para que o São Paulo tropece. "Temos de continuar vencendo e torcer para que o São Paulo perca", disse ele, lamentando os três empates de seu time. "Num campeonato de pontos corridos, empate tem o sabor de derrota e pode deixar a gente fora da briga". Nesta quinta-feira, os titulares apenas relaxaram no CT Rei Pelé, enquanto os atletas que não jogaram em Americana fizeram um jogo treino contra o São Vicente. Nesta sexta, Oswaldo de Oliveira define o time que enfrentará o São Caetano, domingo na Vila Belmiro. Para essa partida, ele terá a equipe completa e o meia Fábio Baiano, que não atuou contra o Rio Branco, treinou normalmente. Assim, é provável que Basílio volte para o banco e time volte a ter quatro homens no meio-de-campo. Os jogadores estão sendo preparados para conter o excesso de otimismo que a goleada de quarta-feira pode ter provocado. Afinal, vão enfrentar um adversário que tradicionalmente complica a vida dos santistas. Tcheco está certo de que não haverá nesse jogo as facilidades encontradas contra o Rio Branco. "Mas temos de achar nosso espaço, porque precisamos dessa vitória", disse o jogador. O que ele acha é que sua equipe não pode cometer os erros que já cometeu quando joga em casa. "A Vila é um caldeirão onde a gente procura sempre pressionar o adversário", disse ele, lembrando que a tentativa de fazer o "gol rápido, de qualquer maneira, às vezes atrapalha porque o nervosismo toma conta dos jogadores". Por isso, acha que é preciso "ter mais calma e cautela, porque aí os gols saem".