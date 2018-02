Com goleadas, rodada da Copa SP de Juniores tem 184 gols A segunda rodada da Copa São Paulo de Juniores, realizada nesta quarta-feira, surpreendeu e teve nada menos que 184 gols e oito goleadas - média de 4,84 tentos por partida. O resultado mais expressivo foi do Internacional sobre o Comerciário-MA. O clube gaúcho humilhou o rival ao aplicar 12 a 0, no Estádio Vila Porto, em Barueri. O destaque do confronto foi atacante Guto, que fez três vezes. O resultado deixou o time de Porto Alegre na liderança do Grupo F, com seis pontos, mesma pontuação que o Grêmio Barueri, que bateu o Noroeste por 5 a 2 no jogo preliminar. Na última rodada, os líderes medem força para definirem a primeira colocação da chave. A partida acontece no próximo domingo. O Paraná também massacrou o seu adversário do Grupo C ao aplicar 10 a 1 no Luverdense-MT, em Lençóis Paulista. Róbson marcou quatro gols, enquanto Araújo fez mais três. O clube de Curitiba também ficou perto da segunda fase da Copinha. Seu próximo adversário será o Lençoense, no domingo. Mesmo na Série C do Brasileirão, os garotos do Bahia superaram o Gurupi-TO por 9 a 1, pelo Grupo T. O destaque do jogo foi André Luís, que marcou os quatro primeiros gols do time baiano. A equipe de Salvador estava no topo da tabela com seis pontos, assim como o Nacional-SP. As duas equipes se enfrentam no domingo, no Estádio Nicolau Alayon. Já o Cruzeiro também se destacou na rodada ao aplicar 6 a 0 sobre o Náutico-RR, no Estádio Araujo Cintra, em Amparo. Na partida preliminar do Grupo I, a Portuguesa também ajudou no alto índice de gols na rodada ao empatar por 3 a 3 com o time local. As demais goleadas que merecem destaque aconteceram na partida entre Corinthians 8 x 0 Fluminense-BA, São Paulo 4 x 0 Comercial-MS, São Bento-SP 5 x 1 Gama-DF, São Carlos-SP 5 x 0 São Cristovão-RJ . Atualizado às 22h03