Com gols brasileiros, Arsenal vence e garante 3.º lugar

Com dois gols brasileiros, o Arsenal venceu o Hull City por 3 a 0, neste sábado, em casa, e garantiu o terceiro lugar na tabela do Campeonato Inglês. Denilson e Eduardo marcaram os dois primeiros gols do time londrino, que chegou a cair para quinto com as vitórias de Aston Villa e Tottenham no início da rodada.

Agora o Arsenal soma os mesmos 35 pontos do Aston, mas leva boa vantagem no saldo de gols. De quebra, o time se aproximou do vice-líder Manchester United, que levou 3 a 0 do Fulham mais cedo e estacionou nos 37 pontos. O Chelsea segue na liderança, com 40, e pode ampliar a vantagem se vencer o West Ham no domingo.

Mesmo jogando fora de casa, o Arsenal tomou a iniciativa do jogo neste sábado. Os visitantes criavam boas chances de gol, mas paravam na retranca do Hull City. O bloqueio só foi furado nos acréscimos do primeiro tempo. Denilson cobrou falta com categoria e marcou um belo gol.

Na volta do intervalo, foi o Hull City quem esteve mais perto de marcar. Aos 11 minutos, o brasileiro Geovanni cobrou pênalti, mas parou nas mãos do goleiro Almunia. Do outro lado, o Arsenal mostrou eficiência e respondeu na sequência.

Eduardo, brasileiro naturalizado croata, recebeu bom passe de Diaby e mandou para as redes. A vantagem no placar facilitou a vida do Arsenal, que passou a dominar o jogo com tranquilidade. O terceiro gol veio aos 35, com o mesmo Diaby.

O Arsenal volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Aston Villa, em um confronto direto pelas primeiras posições da tabela. Já o Hull City terá pela frente o Manchester United, diante de sua torcida.

Manchester United perde e líder Chelsea pode disparar