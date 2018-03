Com gols brasileiros, Lazio e Dínamo de Kiev empatam na Liga Europa

Com gols brasileiros, Lazio e Dínamo de Kiev empataram por 2 a 2, nesta quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. Felipe Anderson, do time italiano, e Junior Moraes, do clube ucraniano, balançaram as redes na partida disputada em Roma. Curiosamente, ambos tem passagens pelo Santos. Em outros jogos na rodada, Olympique de Marselha, RB Leipzig e Sporting saíram na frente em seus confrontos.

+ Confira a tabela da Copa do Mundo da Rússia

Jogando em Roma, a Lazio demorou para engrenar nesta quinta, num duelo com gols somente depois do intervalo. As duas equipes tiveram uma atuação lenta e de poucas emoções no primeiro tempo. No segundo, o Dínamo abriu o placar logo aos 6 minutos, com um gol um tanto incomum. A bola já passava por Viktor Tsigankov na pequena área quando ele girou rapidamente e pegou de calcanhar para surpreender o goleiro.

O empate veio apenas dois minutos depois. Immobile recebeu enfiada pela direita, dentro da área, e bateu na saída do goleiro. Um belo chute de canhota de Felipe Anderson decretou a virada dos italianos aos 16 minutos.

A Lazio se manteve melhor depois do segundo gol. Mas o Dínamo de Kiev não desperdiçou grande oportunidade com Junior Moraes. Foi aos 33, quando o brasileiro acertou lindo chute de fora da área, no ângulo, e garantiu o empate para a equipe ucraniana.

Daí em diante o confronto seguiu equilibrado, com a Lazio perdendo mais chances de vencer em casa. Na sua melhor chance, Immobile acertou o pé da trave esquerda, aos 50 minutos da segunda etapa.

Os dois times vão se reencontrar, na Ucrânia, no dia 15, próxima quinta-feira. Os demais confrontos também serão definidos neste dia.

Na França, o Olympique de Marselha saiu na frente do Athletic Bilbao ao vencer por 3 a 1. Lucas Ocampos, duas vezes, e Dimitri Payet marcaram os gols dos anfitriões. Aritz Aduriz descontou de pênalti para a equipe espanhola.

Na Alemanha, o triunfo ficou com o RB Leipzig, pelo placar de 2 a 1, sobre o Zenit St. Petersburg. Bruma e Timo Werner abriram 2 a 0 para os donos da casa, enquanto Domenico Criscito diminuiu para os visitantes, aos 41 minutos do segundo tempo.

Com mais facilidade, o Sporting abriu vantagem sobre o Viktoria Plzen ao vencer o rival checo por 2 a 0, em casa. Fredy Montero marcou os dois gols da partida.