Com gols brasileiros, Milan vence no Campeonato Italiano Com um gols de Kaká e Ronaldo, além de outro de Favalli, o Milan bateu o Messina, fora de casa, neste domingo, e entrou de vez na briga pela última vaga italiana para a Liga dos Campeões. Com a vitória por 3 a 1 na 31.ª rodada do Campeonato Italiano, os milaneses somaram 50 pontos e ultrapassaram o Palermo, que ainda pega a líder absoluta Inter no jogo da noite. Logo aos 14 minutos de partida, o meia brasileiro Kaká abriu o placar para o Milan, e aos 30, Favalli ampliou. Já na etapa final, Ronaldo confirmou sua excelente fase no clube milanês e marcou o terceiro, aos 41 minutos. Masiello descontou para os donos da casa já nos descontos. Vindo de uma humilhante desclassificação da Liga dos Campeões (perdeu por 7 a 1 para o Manchester United na última terça), a Roma não tomou conhecimento da Sampdoria, e no Estádio Olímpico goleou a adversário por 4 a 0. Totti marcou duas vezes. Ferrari e Panucci fizeram um gol cada. Quem não foi muito bem na rodada foi a Lazio, que empatou, fora de casa, com o lanterna Ascoli por 2 a 2. Com isso, o time da capital italiana, terceiro colocado no campeonato, deixa o Milan encostar mais ainda, sem contar que o vacilo também pode beneficiar o Palermo. Aliás, quem também lucrou com o empate da Lazio foi a Fiorentina, equipe que corre por fora da vaga para a Liga dos Campeões. A ´viola´ recebeu o Siena e bateu o tradicional rival por 1 a 0, gol do atacante romeno Mutu, aos 43 minutos do primeiro tempo. Todos os resultados do domingo pelo Italiano Roma 4 x 0 Sampdoria Ascoli 2 x 2 Lazio Fiorentina 1 x 0 Siena Livorno 1 x 1 Reggina Messina 1 x 3 AC Milan Parma 1 x 1 Catania Torino 1 x 2 Atalanta