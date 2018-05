Com gols brasileiros, Shakhtar Donetsk vence e mantém 100% na Liga Europa

Já classificado e com ampla vantagem no Grupo H da Liga Europa, o Shakhtar Donetsk contou com gols brasileiros para vencer mais uma nesta quinta-feira. Dentinho, Eduardo da Silva (naturalizado croata) e Bernard balançaram as redes na goleada de 4 a 0 sobre o Konyaspor, em Lviv, na Ucrânia, pela penúltima rodada da fase de grupos da competição continental.

O time mandante abriu o placar logo aos 10 minutos, contando com uma ajudinha da defesa. Abdulkerim Bardakci marcou contra, num lance incomum, em que a bola acertou seu ombro e entrou, enquanto hesitava para tirar de cabeça. Dentinho ampliou aos 36, após receber passe de Taison.

Na segunda etapa, Eduardo da Silva aumentou a vantagem dos mandantes, em cabeçada, aos 21 minutos. E Bernard finalizou a goleada com um belo gol de cobertura aos 29. Com o resultado, o Shakhtar chegou aos 15 pontos em cinco jogos, mantendo aproveitamento de 100% nesta fase de grupos.

Na briga pelo segundo lugar, Braga e Gent empataram em 2 a 2 na Bélgica, com os quatro brasileiros em campo passando em branco. O time português está na frente, com seis pontos, contra cinco dos belgas. Só que na última rodada o Braga recebe o líder Shakhtar, enquanto o Gent encara o já eliminado Konyaspor.

SCHALKE TAMBÉM 100%

Pelo Grupo I, o Schalke 04 entrou em campo em situação semelhante a do Shakhtar. Já classificado, não fez feio em casa e derrotou por 2 a 0 o Nice, que não teve Mario Balotelli nem no banco de reservas. Yevheniy Konoplyanka, no começo, e Dennis Aogo, nos minutos finais, marcaram os gols da partida disputada na Alemanha.

O resultado manteve o Schalke com 100%, com 15 pontos. Krasnodar e Salzburg, que empataram por 1 a 1 nesta quinta, disputam a segunda vaga do grupo, com sete e quatro pontos, respectivamente. O Nice, com três, não tem mais chances de classificação.

No Grupo G, o Ajax somou mais um triunfo ao superar o Panathinaikos por 2 a 0, com gols de Lasse Schoene e Kenny Tete, na Holanda. O time da casa chegou aos 13 pontos e garantiu o primeiro lugar da chave, já classificado para o mata-mata. Celta de Vigo e Standard Liège empataram por 1 a 1. O Standard Liège é o segundo colocado do grupo, com seis pontos. O Celta tem a mesma pontuação, mas figura em terceiro. O Panathinaikos tem apenas um.