Com gols de brasileiros, Arsenal bate Fulham pelo Inglês Os brasileiros Julio Baptista e Gilberto Silva brilharam neste domingo na vitória do Arsenal sobre o Fulham por 3 a 1, em jogo válido pela 36.ª rodada do Campeonato Inglês. Baptista usou a cabeça para abrir o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo, após aproveitar cruzamento de Adebayor. Já Gilberto marcou o terceiro do Arsenal, de pênalti, nos minutos finais do duelo. O segundo gol da vitória foi feito pelo próprio Adebayor. Com o triunfo, a equipe foi para 66 pontos e encostou no Liverpool, terceiro colocado (67), que no sábado perdeu para a Portsmouth, por 2 a 1. As duas equipes apenas brigam pelo terceiro lugar, pois já estão classificadas à próxima edição da Liga dos Campeões. Por sua vez, o Fulham se complicou e está perto da zona de rebaixamento, com 36 pontos, na 16.ª posição.