Com gols de brasileiros, Arsenal goleia na estreia

Mesmo jogando fora de casa e longe de figurar hoje entre os principais favoritos ao título inglês desta temporada, o Arsenal não tomou conhecimento do Everton, vencendo por 6 a 1 em sua estreia, e mostrou neste sábado que tem condições de lutar para ser o campeão. O resultado expressivo deixou o time na liderança da competição.

Veja também:

Inglês 2009/10 - Classificação / Calendário / Resultados

Chelsea marca no fim e estreia com vitória no Inglês

Manchester City vence na estreia com gol de Adebayor

Chelsea daria US$ 70 milhões por Agüero, diz jornal inglês

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

No duelo, o volante brasileiro Denílson, ex-São Paulo, abriu o placar e o seu compatriota Eduardo da Silva marcou o sexto gol do time londrino. Denílson fez o primeiro do Arsenal aos 26 minutos e Vermaelen e Gallas ampliaram ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, o espanhol Fábregas marcou duas vezes para estabelecer 5 a 0 no placar, antes de Eduardo da Silva ampliar para 6 a 0 aos 43 minutos. O francês Saha, com um gol aos 45 minutos, descontou para o Everton, que iniciou esta temporada na lanterna com a goleada vexatória sofrida neste sábado.

HOMENAGEM

Destaque da vitória do Arsenal, Fábregas dedicou os dois gols que fez ao capitão do Espanyol, Dani Jarque, que morreu na semana passada por causa de problemas cardíacos.

No primeiro gol, Fábregas levantou a mão aos céus para homenagear o compatriota. Em seguida, na comemoração do segundo, colocou uma camisa número 21 do Arsenal com o nome de Jarque nas costas.

A primeira rodada do Campeonato Inglês será completada neste domingo com dois jogos. O atual tricampeão Manchester United recebe o Birmingham City, enquanto o Tottenham encara o Liverpool em sua casa.