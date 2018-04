Com gols de brasileiros, Chelsea empata com Tottenham no Inglês

LONDRES - Os brasileiros até se esforçaram nesta quarta-feira, mas não conseguiram levar o Chelsea a garantir a vaga antecipada na próxima edição da Copa dos Campeões. Apesar dos gols de Oscar e Ramires, o time não passou do empate em 2 a 2 com o Tottenham, no Stamford Bridge, em jogo atrasado, válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês.

Uma vitória asseguraria a classificação do Chelsea na principal competição europeia uma vez que a equipe estaria garantida entre os quatro primeiros colocados do Inglês, faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato. Com o empate, o time comandado por Rafa Benítez estacionou na terceira colocação, com 69 pontos, ainda ameaçado pelo Arsenal (67) e pelo próprio Tottenham (66).

O duelo desta quarta foi de altos e baixos para os brasileiros. Oscar abriu o placar aos dez minutos ao completar jogada de Juan Mata e Cahill. Mas caiu de rendimento no segundo tempo e acabou sendo substituído.

Depois do empate do Tottenham, com golaço de Adebayor (forte chute no ângulo), foi a vez de Ramires brilhar em campo. Ele recebeu passe de Fernando Torres e mandou para redes, deixando o Chelsea novamente em vantagem no placar.

No segundo tempo, contudo, o volante desperdiçou grande chance de sacramentar a vitória dos anfitriões. Em rápido contra-ataque, Mata investiu pela direita e cruzou na área para Ramires. Sem marcação, o brasileiro escorregou no gramado e não conseguiu acertar a bola. Na sequência, Sigurdsson buscou o empate para o Tottenham aos 35 minutos de segundo tempo e evitou a vaga antecipada do Chelsea na Copa dos Campeões.