Com gols de brasileiros, Porto goleia e mantém a liderança Com quatro gols brasileiros, o Porto goleou o Vitória de Setúbal por 5 a 1, nesta sexta-feira, na abertura da 24.ª rodada do Campeonato Português. A vitória manteve o time na liderança isolada, com 56 pontos, quatro a mais do que o Benfica, que só joga na próxima segunda-feira contra o Beira-Mar. Nesta sexta, o Porto jogou em casa e não deu chances ao adversário. Os brasileiros Adriano Louzada (2), Jorginho e Anderson fizeram os gols da vitória, ao lado do português Helder Postiga. Bruno Ribeiro descontou para o Vitória de Setúbal. A 24.ª rodada do Campeonato Português tem mais seis jogos neste sábado: Paços Ferreira x Nacional, Aves x Boavista, Marítimo x Naval, Estrela Amadora x Academica, União Leiria x Belenenses e Braga x Sporting.