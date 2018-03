Com gols de brasileiros, PSG massacra Olympique e persegue o líder

Após tropeçar em casa na última rodada, o Paris Saint-Germain mostrou que está apto a brigar pelo título ao golear o Olympique de Marselha por 5 a 1, neste domingo, fora de casa, em partida válida pela 27.ª rodada do Campeonato Francês. Assim, o time se manteve na vice-liderança do torneio, seguindo o Monaco de perto.

O resultado levou o PSG aos 59 pontos, em segundo lugar - melhor que o Nice apenas pelos critérios de desempate -, três atrás do líder Monaco. Na rodada anterior, os dois primeiros colocados haviam empatado, mas voltaram a vencer neste fim de semana. O Olympique, por sua vez, estacionou nos 39 pontos, na sétima posição.

A partida começou com um gol brasileiro no PSG. Logo aos cinco minutos, em cobrança de falta ensaiada, Thiago Silva foi lançado na ponta esquerda e, de cabeça, mandou para o meio e encontrou seu companheiro de zaga Marquinhos, que testou para as redes do arquirrival.

Bastante superior em relação ao Olympique, os visitantes ampliaram aos 15 minutos. Pastore recebeu na entrada da área e ajeitou para Cavani por trás da zaga para bater na saída do goleiro e sair para comemorar. Este foi o 26.º gol do uruguaio, artilheiro isolado do Francês.

Já na segunda etapa, o PSG abriu 4 a 0 rapidamente. Primeiro, aos quatro, uma bonita jogada culminou em gol do brasileiro Lucas. Pastore deu passe de letra para a ponta esquerda e Kurzawa cruzou de primeira para a área. Matuidi ajeitou e Lucas chegou para dar um toque sutil no canto esquerdo. Dez minutos depois, Meunier foi à linha de fundo e rolou para Draxler empurrar para as redes.

Humilhado pelo rival, o Olympique de Marselha fez o gol de honra aos 23 minutos. Após escanteio, a bola ficou viva na área e Fanni descontou. No entanto, o PSG mostrou que não estava disposto a ceder mais e fez o quinto. Verratti tabelou com Draxler e rolou para Matuidi bater no ângulo esquerdo e dar números finais ao placar.

Agora as duas equipes se preparam para entrar em campo pela Copa da França, na quarta-feira. Enquanto o Olympique encara o Monaco, em casa, o PSG tem pela frente o Niort, fora de casa.