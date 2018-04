Com gols de brasileiros, Shakhtar avança na Liga Europa

Campeão da Copa da Uefa na última temporada, o time ucraniano abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com um gol de pênalti marcado pelo brasileiro Jádson, ex-Atlético-PR. Aos 14 minutos da etapa final, Luiz Adriano, ex-Internacional, que havia entrado no intervalo do confronto, ampliou para o ucranianos, novamente em cobrança de pênalti.

No jogo de ida, na Turquia, o Shakhtar Donetsk já havia vencido pelo placar de 3 a 0, e poderia até perder por dois gols de diferença.