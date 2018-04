Com gols de Messi e Henry, Barça bate o Rangers Thierry Henry e Lionel Messi marcaram ainda no primeiro tempo os gols da vitória por 2 x 0 do Barcelona sobre o Rangers na quarta-feira, no Nou Camp, pelo Grupo E da Liga dos Campeões. Henry, ex-Arsenal, colocou o Barça à frente dos escoceses já aos 6 minutos, encaixando a bola no segundo pau. Pouco antes do intervalo, Messi ampliou graças a um passe de Ronaldinho, que acabara de desmontar a defesa do adversário. Depois disso, foi o jogo de um time só --o Barcelona dando olé, encurralando o Rangers na sua área e esbarrando apenas na boa atuação do goleiro Allan McGregor. O time catalão lidera folgadamente o grupo, com 10 pontos em quatro jogos. O Rangers continua em segundo, com 7. Na outra partida da chave, o Olympique Lyon venceu o Stuttgart por 4 x 2 e o brasileiro Juninho Pernambucano marcou um dos gols do time francês.