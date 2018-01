Com gols de Neymar e Messi, Barcelona vence e mantém os 100%

O Barcelona goleou o Levante por 4 a 1 neste domingo, no Camp Nou, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol após quatro rodadas. O resultado deixa a equipe catalã na liderança com 12 pontos, dois a mais do que o Real Madrid, o vice-líder. O Levante é o penúltimo colocado, com dois.

Neymar teve uma boa atuação, sofreu um pênalti e marcou o segundo gol do Barcelona. Aos 11 minutos do segundo tempo, ele recebeu cruzamento na segunda trave e precisou chutar duas vezes para marcar. Na comemoração, o brasileiro correu para o banco de reservas e pegou a camisa 12, do compatriota Rafinha, que sofreu uma grave lesão no joelho na última quarta-feira, contra a Roma, pela Liga dos Campeões, e terá de passar por cirurgia.

O primeiro gol da partida aconteceu também na etapa final. Depois de encontrar dificuldade para furar a retranca adversária, o Barcelona abriu o marcador aos cinco minutos com Bartra. Messi dominou na direita e levantou a bola na segunda trave. O zagueiro dominou no peito e tocou para as redes.

O craque argentino também fez uma boa apresentação e marcou o terceiro e o quarto gol. Aos 15, Neymar invadiu a área e foi derrubado por Trujillo. Pênalti, que Messi bateu com perfeição e fez. O Levante esboçou uma reação ao descontar aos 22 com Casadesus. O goleiro do Barcelona, Ter Stegen, sai mal do gol após cruzamento e deixou a bola de presente para o atacante espanhol dominar e marcar com o gol livre.

Messi ainda desperdiçou outra cobrança de pênalti antes de fazer o quarto. Aos 29, ele foi puxado por Feddal dentro da área. Na cobrança ele isolou por cima do gol. A redenção, no entanto, veio no último minuto da partida. Em jogada característica, o argentino dominou pela direita e avançou em diagonal com a perna esquerda. Entre quatro marcadores, bateu no canto do goleiro e decretou a vitória do Barcelona.

OUTROS JOGOS

Em outro duelo deste sábado, o Celta de Vigo venceu o Sevilla por 2 a 1, fora de casa, e subiu para a quarta colocação com 10 pontos. O time da casa permanece na lanterna com apenas dois pontos conquistados. Nolito e Daniel Wass marcaram para os gols da vitória e Fernando Llorente descontou.

Outro visitante que se deu bem na rodada foi o Sporting Gijon, que derrotou o Deportivo La Coruña por 3 a 2. Antonio Sanabria marcou duas vezes e Alex Menendez fez o terceiro. Juanfran e Luis Alberto diminuíram para os anfitriões. Com o resultado, o Sporting subiu para o décimo lugar com os mesmos cinco pontos do adversário, que está uma posição acima na tabela.

Também neste domingo, o Villarreal fez valer o mando de campo e derrotou o Athletic Bilbao por 3 a 1 com gols de Bruno Soriano, Mario Gaspar e Leo Baptistao. Aduriz descontou. O resultado levou o time da casa para a terceira colocação com dez pontos. Os visitantes estão em 13º, com três.