Com grande vantagem, Vasco recebe chilenos para avançar na Copa Libertadores

A goleada por 4 a 0 no jogo de ida, no Chile, praticamente selou a classificação do Vasco à terceira fase preliminar da Copa Libertadores - a última antes da fase de grupos -, mas o discurso é de que a competição "não permite vacilos". Por isso, o time promete concentração e praticamente força máxima para o segundo jogo contra o Universidad Concepción, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Na semana passada, o time do técnico Zé Ricardo não encontrou nenhuma resistência para golear a equipe chilena e por isso o Vasco trouxe para o Rio de Janeiro a vantagem de poder perder por até 3 a 0. "Acabou dando tudo certo. Eles (jogadores) não tiveram nenhum tipo de problema com o adversário. As poucas coisas que tiveram foram rapidamente resolvidas pelos companheiros e por eles", considerou o treinador.

Apesar disso, Zé Ricardo reforçou com os jogadores a necessidade de entrarem em campo concentrados. "O que eu tenho falado para eles é que estamos jogando uma competição que não permite vacilos", ponderou. "Se queremos chegar longe na competição temos de enfrentar todos os adversários de forma muito séria e concentrada. Temos de tomar os nossos cuidados e mostrar força".

Zé Ricardo não revelou a escalação, mas deu a entender que a equipe será a mesma que venceu a partida de ida. "Já tenho o time definido. Treinamos algumas poucas variações, mas não vai ter muita surpresa para o jogo de amanhã (quarta-feira). O jogo não botou nenhuma pulga na orelha porque entendemos que aqueles atletas têm condições de jogar na equipe titular. Todos os atletas têm a mesma oportunidade para mostrar".

O bom desempenho na partida da semana passada animou a torcida. Até esta terça-feira, mais de 12 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida em São Januário.

Se confirmar a vaga à próxima fase, o Vasco terá pela frente o vencedor do confronto entre os bolivianos Jorge Wilstermann e Oriente Petrolero, que fazem o duelo local nesta quinta-feira. Na ida, o Jorge Wilstermann ganhou, de virada, por 2 a 1.