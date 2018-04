Com grupo incompleto, seleção brasileira faz primeiro treino no Rio

Ainda com o grupo incompleto, a seleção brasileira realizou na tarde desta quarta-feira o seu primeiro treino na preparação para a disputa da Copa das Confederações - a estreia na competição acontece no dia 15 de junho, contra o Japão. A atividade no campo da Escola de Educação Física do Exército, na Urca, no Rio, contou com 16 dos 23 convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

Com autorização de Felipão, os três jogadores do Fluminense (Jean, Diego Cavalieri e Fred) e os dois do Atlético-MG (Réver e Bernard) ainda não se apresentaram porque seus clubes têm compromissos pela Libertadores nesta semana. Enquanto isso, Dante e Luiz Gustavo não foram liberados pelo Bayern de Munique, que conta com eles para a disputa da final da Copa da Alemanha, no sábado, em Berlim - a CBF não aceita a posição do clube alemão e tem o respaldo da Fifa para exigir a presença de ambos.

Assim, os 16 jogadores que já chegaram tiveram um dia cheio nesta quarta-feira. Durante a manhã, eles realizaram exames médicos no hotel em que a delegação está hospedada no Rio. Depois, aconteceu o treino no período da tarde.

No treino, Felipão dividiu os jogadores em dois grupos, para uma atividade física leve e um trabalho tático em campo reduzido. De um lado, ficaram David Luiz, Marcelo, Paulinho, Neymar, Hernanes, Lucas e Leandro Damião. E do outro, Daniel Alves, Thiago Silva, Filipe Luís, Hulk, Jadson, Fernando e Oscar - os goleiros Jefferson e Julio Cesar fizeram treinamento específico para a posição.

Cerca de 50 torcedores foram ao local para acompanhar o treino da seleção nesta quarta-feira. Apesar de alguns gritos mais exaltados, principalmente para Neymar, o clima foi de tranquilidade no público, sob o olhar atento dos soldados do Exército.