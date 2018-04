Com Guilherme Santos e Marlone, Cristóvão esboça Fluminense

O Fluminense está praticamente definido para o duelo diante do Tigres neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira pela manhã, o técnico Cristóvão Borges manteve a mesma formação que trabalhou na quarta, com Guilherme Santos e Marlone, e indicou que ambos serão titulares no fim de semana.

Contratado para esta temporada, Guilherme Santos deve fazer sua estreia no Campeonato Carioca. Ele vinha sendo preterido por Giovanni, mas o jogador sofreu uma lesão muscular e dificilmente terá condições de enfrentar o Tigres. O mesmo deve acontecer com Kenedy, que dará lugar a Marlone.

Nesta quinta, Cristóvão comandou uma atividade tática em campo reduzido, com testes de algumas situações na defesa e no ataque. Sem goleiro, o time titular foi formado por: Wellington Silva, Gum, Marlon e Guilherme Santos; Edson, Jean, Gerson, Wagner e Marlone; Fred.

Em transição do departamento médico para o físico, o zagueiro Henrique e o lateral Giovanni apenas correram ao redor do campo. Guilherme Mattis, que passou por uma cirurgia no joelho direito nesta quarta, também marcou presença nas Laranjeiras.