Com Henrique e Renê Júnior, Corinthians define relacionados contra o Santo André

O técnico Fábio Carille definiu o time do Corinthians para enfrentar o Santo André nesta sexta-feira, às 19 horas, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A formação será a mesma que derrotou o Novorizontino na última rodada e a novidade fica para a presença do zagueiro Henrique e do volante Renê Júnior no banco de reservas.

O Corinthians vai a campo com a seguinte escalação: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Júnior Dutra.

Henrique vai utilizar a camisa 3, que era de Pablo no ano passado. O defensor participou na semana passada de um jogo-treino contra o Nacional, em que serviu para Fábio Carille ver que ele já apresenta condições para pelo menos ficar como opção de Pedro Henrique e Balbuena.

No caso de Renê Júnior, o volante contratado do Bahia chegou a atuar em uma partida da Florida Cup, nos Estados Unidos - contra o Rangers, da Escócia -, mas reclamou de dores no joelho e passou por um trabalho para fortalecer o local e ter melhor recondicionamento físico.

O volante Maycon negocia a sua saída para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas mesmo assim foi relacionado para a partida na região do ABC paulista.

Confira a lista dos relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio e Caíque

Laterais - Fagner, Juninho Capixaba e Mantuan

Zagueiros - Balbuena, Pedro Henrique e Henrique

Volantes - Gabriel, Maycon, Camacho e Renê Júnior

Meias - Jadson, Rodriguinho, Mateus Vital, Marquinhos Gabriel e Danilo

Atacantes - Romero, Clayson, Júnior Dutra, Emerson Sheik, Lucca e Kazim