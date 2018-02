Com Henry de volta, Arsenal tenta bater PSV para avançar O Arsenal terá a volta do artilheiro francês Thierry Henry para a partida desta quarta-feira contra o PSV Eindhoven, no Emirates Stadium, em que os ingleses precisam de uma boa vitória para avançar às quartas da Liga dos Campeões. Na ida, os holandeses venceram por 1 a 0. Segundo o francês Arsène Wenger, técnico do clube londrino, não há riscos para a volta do jogador: "Ele está em forma para ser titular. Não há nenhum risco para sua saúde." Porém, mesmo com a volta de Henry, o time não terá jogadores importantes como Emmanuel Eboué, Philippe Senderos, Tomas Rosicky, Mathieu Flamini e Justin Hoyte. Com isso, Júlio Baptista ganha vaga no ataque, enquanto Denílson está confirmado no meio. Por sua vez, Gilberto Silva pode ser improvisado na zaga. Para os ingleses, vice-campeões da Liga na temporada passada, o torneio é a última chance de a equipe conseguir um bom resultado nesta temporada. Já o PSV quer repetir a boa atuação da ida, vencida graças a um golaço do meia equatoriano Edison Méndez. Porém, o técnico holandês Ronald Koeman não terá o zagueiro português Manuel da Costa, com uma laringite, e o lateral-direito Jan Kromkamp, com um problema muscular. Os lesionados serão substituídos por Eric Addo e Sun Xiang. O meia Ibrahim Afellay, com uma lesão muscular, é dúvida. Os brasileiros Gomes, Alex e Diego Tardelli aparecem entre os titulares. Prováveis escalações: Arsenal - Lehmann; Djourou, Gallas, Gilberto Silva e Clichy; Ljungberg (Diaby), Cesc, Denílson e Hleb; Júlio Baptista e Thierry. Técnico: Arsène Wenger. PSV - Gomes; Eric Addo, Alex, Sun Xiang e Salcido; Culina, Simons, Cocu e Mendez; Koné e Diego Tardelli. Técnico: Ronald Koeman. Árbitro: Alain Hamer (LUX). Local: Emirates Stadium, Londres (ING). Horário: 16h45 de Brasília.