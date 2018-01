Com homenagens à Chapecoense, Corinthians bate Sorocaba e leva Paulista de Futsal

Em uma prévia do confronto entre os dois times que também farão a final da Liga Futsal a partir da próxima semana, o Corinthians goleou o Sorocaba por 4 a 0, nesta quinta-feira à noite, no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, e conquistou o seu 11º título do Campeonato Paulista da modalidade.

Campeão estadual também em 1971, 1972, 1973, 1978, 1980, 1981, 1995, 2009 e 2013, o Corinthians triunfou desta vez graças a gols marcados por Vander Carioca, Rocha e Leandro Lino, este balançando as redes duas vezes. O time corintiano já havia vencido o duelo de ida da decisão por 4 a 2 e, por isso, assegurou o título com tranquilidade nesta quinta.

Com o ginásio lotado pela torcida corintiana, o duelo também ficou marcado pelas homenagens feitas às 71 vítimas do acidente aéreo ocorrido na última terça-feira, em Medellín, na Colômbia, onde o avião que transportava a delegação da Chapecoense caiu perto do aeroporto local após sofrer uma pane seca por falta de combustível.

Os torcedores corintianos cantaram o grito de "Vamos, vamos, Chape!" antes de a bola rolar, durante e depois do jogo. Em quadra, os jogadores das equipes formaram uma grande roda no círculo central da quadra e, abraçados, respeitaram um minuto de silêncio em respeito às vítimas da tragédia antes da partida. Para completar, Deives, do Corinthians, e Rodrigo, do Sorocaba, entraram em quadra a camisa do time catarinense.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro momento de grande emoção envolveu o goleiro corintiano Guitta, que perdeu o filho de apenas dois anos há três semanas e chorou ao lembrar do drama familiar após a partida.

Pelo lado do Sorocaba, o astro Falcão acabou sendo poupado pelo técnico Fernando Ferretti e não foi para quadra. Ele foi preservado para os dois confrontos da decisão da Liga Futsal. O primeiro deles será na próxima segunda-feira, às 20 horas, no interior paulista. Uma semana depois, os dois times voltam a se enfrentar em São Paulo no segundo duelo da final.