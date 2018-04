Com Iker Casillas lesionado, Real Madrid contrata goleiro do Sevilla

MADRID - Horas após anunciar que Iker Casillas ficará afastado por três meses, o Real Madrid já contratou mais um goleiro para reforçar seu elenco. Trata-se de Diego López, que defendia o Sevilla, mas acertou com o time madrileno até 2017. Segundo a imprensa espanhola, a negociação envolveu cerca de 4 milhões de euros (quase R$ 11 milhões).

López iniciou sua carreira no Real em 2000, depois de ser formado nas base do pequeno Lugo. E por lá ficou até 2007, entre passagens pelo time B e empréstimos para equipes menores. Depois defendeu o Villarreal por cinco anos antes de acertar com o Sevilla em 2012.

Com passagens pela seleção espanhola, López deve entrar direto no time titular, na vaga de Casillas - o reserva Antonio Adán deve seguir no banco. Casillas passou por cirurgia na mão esquerda nesta sexta e teve seu retorno estimado para daqui a três meses, período em que o Real disputará uma série de partidas decisivas, na Copa do Rei e na Liga dos Campeões.

A contratação de López encerra os rumores sobre um possível acerto do Real com o brasileiro Julio Cesar. Longe de sua melhor forma técnica, o goleiro defende atualmente o modesto Queens Park Rangers, da Inglaterra.