Com ingresso mais caro para a Série B, Palmeiras diz privilegiar Avanti

SÃO PAULO - O diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, deu entrevista nesta quarta-feira para explicar o aumento do preço dos ingressos para a estreia do time na Série B do Brasileiro, sábado, contra o Atlético-GO, em Itu - o mais barato custa R$ 60. Segundo ele, o valor das entradas foi estipulado para privilegiar os integrantes do programa de sócio-torcedor do clube, chamado de Avanti, que terão desconto na compra dos bilhetes.

Por ter sofrido punição, o Palmeiras será obrigado a mandar seus quatro primeiros jogos da Série B fora do Pacaembu. Diante disso, a escolha palmeirense foi pelo Estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo. Mas o local comporta os torcedores divididos em apenas dois setores, o que fez o clube estipular os preços dos ingressos em R$ 60 e R$ 200.

Para quem fizer parte programa de sócio-torcedor, no entanto, há desconto na compra de ingressos em todos os jogos em que o Palmeiras for mandante. O Avanti tem diferentes categorias de vendas de entradas para os torcedores palmeirenses e os descontos variam de acordo com o tipo de plano adquirido. Assim, o preço para ver a partida de sábado será mais barato.

"O Palmeiras dá uma atenção para o sócio Avanti, damos privilégios para os sócios", explicou Brunoro. "Com isso, fica claro que o Palmeiras quer estar ao lado de quem quer ajudar o clube. Não que os outros torcedores não tenham importância. Todos são importantes, mas temos de privilegiar quem está nos ajudando. Tínhamos 8 mil sócios quando chegamos (no começo do ano) e hoje já está em 24 mil. Seria incoerência o Palmeiras não privilegiar essas pessoas."

Brunoro afirmou que se o jogo fosse no Pacaembu, poderia cobrar um ingresso mais barato, no valor de R$ 40. Ele também garantiu que a diretoria palmeirense não está elitizando o público - "Se o objetivo fosse esse, não teríamos plano (do Avanti) a partir de 20 reais por mês", justificou. E revelou que esse preço vale apenas para a partida com o Atlético-GO. Depois, promete estudar mudanças "de acordo com o mercado". "Pode ser que fique mais alto ou baixo", avisou.