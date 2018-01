Com início arrasador e homenagem à Chape, Napoli derrota Inter de Milão

Com uma atuação arrasadora nos primeiros minutos, o Napoli não deu chances à Inter de Milão nesta sexta-feira e fez a lição de casa contra um rival direto na briga pelas primeiras posições do Campeonato Italiano. O time anfitrião venceu por 3 a 0 em jogo marcado por homenagens à Chapecoense.

Antes do apito inicial no estádio San Paolo, os jogadores das duas equipes se abraçaram no centro do gramado para fazer um minuto de silêncio. Eles usavam uma tarja preta no braço. Pela Inter, o capitão Mauro Icardi usou o escudo da Chapecoense na braçadeira. Nas arquibancadas, a torcida exibia bandeiras do Brasil e uma faixa com a mensagem "boa viagem, campeões".

Quando a bola rolou, o Napoli tratou de resolver o jogo nos primeiros cinco minutos. Logo aos dois, Piotr Zielinski mandou para as redes e abriu o placar. Apenas três minutos depois, Hamsik disparou pela esquerda, entrou na área e bateu rasteiro na saída do goleiro Handanovic.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O terceiro gol veio somente na etapa final. Mas, novamente, aconteceu nos primeiros minutos. Aos 6, Insigne balançou as redes e selou a vitória dos donos da casa, que até poderiam ter vencido por vantagem maior no placar.

Com a vitória, na abertura da 15ª rodada, o Napoli chegou aos 28 pontos e trocou o sétimo pelo sexto lugar na tabela. Mas poderá perder posições no decorrer da rodada, no fim de semana. Já a Inter estacionou nos 21, permanecendo no 8º posto, também com risco de cair algumas colocações na classificação.