Com interino, Barueri prega respeito ao Atlético-PR Estevam Soares acertou com o Botafogo na última terça-feira e deixou o comando do Barueri nas mãos de Diego Cerri, até então o seu auxiliar-técnico. A diretoria ainda busca um novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas garantiu ter confiança no trabalho do interino.