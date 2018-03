Com Izaías, Paulista acredita na vitória O time do Paulista se reapresentou na tarde desta segunda-feira no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, para dar continuidade ao sonho de conquistar o título do Campeonato Paulista de 2004. O técnico Zetti conversou com os atletas e aposta tudo na volta do atacante Izaías, que cumpriu suspensão na derrota por 3 a 1 contra o São Caetano, neste domingo, no Pacaembu. Para chegar ao título, o time de Jundiaí terá que vencer por três gols de diferença. Se a diferença for de dois gols, o campeão será conhecido na cobrança de pênaltis. Com o retorno de Izaías, ao lado de João Paulo, o treinador entende que o time ganhará a força necessária para reverter a situação. "Perdemos muita força no ataque, mas agora estaremos reforçados. Para os treinos da semana, vamos acertar a ligação entre meio campo e ataque. Temos tempo para corrigir algumas falhas da defesa e tenho certeza que estaremos prontos para virar o jogo", destaca, confiante, o treinador. Para poder render mais dentro de campo, o meia Aílton deverá ficar de fora de alguns treinos fazendo tratamento no joelho esquerdo. Por causa de dores, ele foi substituído na segunda etapa por Thiago Almeida. O time treina em dois períodos a partir desta terça-feira e deverá jogar completo domingo, no Pacaembu. Ninguém está suspenso.