Com Jadson e Luis Fabiano, time chinês de Luxemburgo é goleado pelo Bragantino

De um lado, Luxemburgo, Jadson, Luis Fabiano. Do outro, o modesto time do Bragantino, com Geandro, Junior Timbó, Léo Jaime, Lincom e Jobinho. Só que o trio de estrelas do Tianjin Quanjian é acompanhado de nove jogadores chineses. O insólito encontro aconteceu nesta quarta-feira, com vitória do Bragantino por 4 a 0 num jogo-treino realizado no hotel preferido do treinador, em Atibaia, no interior de São Paulo.

A atividade serviu para o Bragantino se preparar para a Série A2 do Campeonato Paulista, uma vez que o time de Bragança Paulista, que ficou perto de subir para a Série A do Brasileiro na temporada passada, caiu no Estadual.

Além de Jadson e Luis Fabiano, o jogo-treino contou com a presença do goleiro Felipe, ex-Corinthians e Flamengo, que tenta recomeçar a carreira no Bragantino. Ele pouco trabalhou, enquanto o ataque do time do interior foi ativo. Léo Jaime, Edson Sitta e Tiago Santos (duas vezes) marcaram na goleada. Jadson e Luis Fabiano jogaram por uma hora.