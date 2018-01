Com Jean, São Paulo terá 3 zagueiros O zagueiro Jean foi julgado nesta terça-feira pelo STJD, pela expulsão contra o Figueirense, e pegou um jogo de suspensão, além de multa de R$ 30,00. Com isso, ele viajou na tarde de hoje para Salvador, unindo-se aos demais jogadores do São Paulo que foram pela manhã. Está escalado por Rojas para o jogo contra o Bahia. Assim, o time do São Paulo terá três zagueiros - Jean e mais Lugano e Júlio Santos. Mantém-se a postura defensiva que Rojas exige em jogos fora da capital paulista. "Esse é um jogo muito importante para nós. Ganhar o título está mais difícil, não adianta negar, mas ainda podemos sonhar com uma vaga para a Libertadores do ano que vem", disse o zagueiro Jean, que terá a torcida de muitos parentes em Salvador. "Minha família é de Feira de Santana e o pessoal está indo para lá." Além de Jean, só Gabriel aceitou dar entrevista nesta terça-feira, mostrando que a crise de liderança no São Paulo é grave. Ricardinho disse que já havia falado com os repórteres na segunda-feira. E o goleiro Rogério Ceni também não falou. Luís Fabiano, na saída do vestiário, respondeu rapidamente a três perguntas, sem deter a caminhada. "Vai ser muito duro ganhar do Bahia. Os zagueiros são bons. A intenção é aproveitar os espaços do Lino na lateral-esquerda", avisou. O lateral Gabriel foi mais dramático. "Não podemos perder nenhum ponto mais. Temos de conseguir a vaga para a Libertadores."