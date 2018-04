Com Jefferson e Gatito relacionados, Jair faz mistério no Botafogo

Na véspera da partida mais importante do ano para o Botafogo até o momento, o técnico Jair Ventura fez suspense. Pela primeira vez, ele relacionou com Gatito Fernández e Jefferson para uma partida e, com os dois em grande forma, preferiu esconder qual será seu goleiro titular na partida contra o Nacional-URU, nesta quinta-feira, no Engenhão, pela volta das oitavas de final da Libertadores.

"Já foi sanada a dúvida, mas vocês só vão saber amanhã, com o resto do time. Amanhã explico o porquê. Mas os dois estão relacionados", garantiu Jair, que exaltou o desempenho dos dois nos treinos de cobranças de pênalti durante a semana. "Temos bons goleiros."

Jefferson ficou mais de um ano afastado dos gramados por causa de uma grave lesão no braço esquerdo e viu Gatito viver grande momento no primeiro semestre deste ano. O brasileiro, no entanto, também retornou bem, e desde então eles vem revezando a titularidade, até por conta de novos problemas físicos que sofreram.

Por isso, nesta quinta será a primeira vez que Jair terá os dois à disposição. Mas esta não é a única dúvida do treinador. Ele também deixou no ar a possibilidade do retorno de Arnaldo, que se recuperou de lesão e pode ocupar a vaga de Luis Ricardo na lateral direita. Os zagueiros Emerson Santos e Marcelo podem ser improvisados e são outras opções para o setor.

Mas independente da alternativa que for utilizada, Jair sabe que o confronto desta quinta será único na história do Botafogo e pediu o apoio da torcida. O treinador também celebrou as experiências recentes do clube neste tipo de partida, como diante do Colo-Colo e do Olimpia, na fase preliminar da Libertadores deste ano.

"A gente vem de decisões desde muito cedo, então é mais uma decisão. O sentimento é o mesmo da partida do Colo-Colo. Se não tivesse passado daquele jogo, não estava aqui agora. É preciso atenção o tempo todo, em nenhum momento vamos sentar na vantagem", afirmou o técnico do Botafogo, que venceu o primeiro jogo, no Uruguai, por 1 a 0.