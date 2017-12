Com Jô fora, Corinthians deve ter apenas três titulares no domingo

O Corinthians deve ter uma formação quase toda reserva para enfrentar o Sport, neste domingo, às 17h, em Recife, pela rodada final do Brasileirão. De acordo com o treinamento desta sexta-feira, apenas três jogadores do considerado time titular estará em campo: Cássio, Balbuena e Gabriel.

O atacante Jô foi liberado do treino na quinta-feira para acompanhar o nascimento do filho e não apareceu na atividade desta sexta-feira também. Ele não vai para Recife, embora esteja disputando a artilharia do Campeonato Brasileiro com Henrique Dourado, do Fluminense. Ambos somam 13 gols.

O zagueiro Pedro Henrique ainda é dúvida. Ele está gripado e não treinou nesta sexta-feira. Sem ele, Warian, que é volante, foi improvisado no setor e deve jogar, caso Pedro não consiga se recuperar.

O Corinthians treinou com: Cássio; Léo Príncipe, Warian, Balbuena e Marciel; Gabriel, Fellipe Bastos, Pedrinho, Rodrigo Figueiredo e Giovanni Augusto; Kazim.

Fagner, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô nem vão viajar. Pablo e Guilherme Arana deixaram o clube, Léo Santos se recupera de cirurgia e Maycon, Camacho, Clayson e Marquinhos Gabriel estão suspensos.