Com jogo na Libertadores, Santos pensa só no Bragantino O treino puxado do Santos de mais de duras horas, que avançou pela noite desta quarta-feira, não era para o confronto com o colombiano Deportivo Pasto, na quinta, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Tudo o que foi realizado ao longo da semana visa o jogo com o Bragantino, domingo, pela vaga na final do Campeonato Paulista. Para a partida na Vila Belmiro com o Deportivo, o treinador Vanderlei Luxemburgo deve escalar apenas reservas, deixando alguns titulares no banco para serem usados só se houver necessidade. Apesar de já ter garantido a primeira colocação do Grupo 8 e a vaga nas oitavas-de-final da competição continental, a vitória é importante para que o Santos mantenha os 100% de aproveitamento, o que lhe dá o direito de decidir todos os mata-matas em casa. O atacante Marcos Aurélio e o volante Maldonado admitiram que estão com o pensamento voltado para o jogo de domingo. "Trabalhamos forte visando o jogo de domingo, mas antes temos que fazer o nosso papel contra o Deportivo Pasto", disse Marcos Aurélio. Já o jogador chileno revelou que ficou chateado após o primeiro jogo com o time de Bragança Paulista (empate sem gols, no Pacaembu). "No sábado à noite, cheguei em casa com raiva porque não conseguimos ganhar o jogo. Sei que continuamos com a vantagem, mas a falta de tranqüilidade não permitiu que aproveitássemos a oportunidade." Já o lateral-esquerdo Kléber está descartado para a partida pela Libertadores. O atleta não treinou nesta quarta por causa de dores no púbis e sofreu uma infiltração no local. "Para domingo, acredito que Kléber não será problema e para amanhã [quinta] a decisão vai caber ao Luxemburgo", disse o médico santista Carlos Braga.