Com Juninho, Flu goleia no treino Para ser campeão Carioca, o Fluminense precisa vencer o Volta Redonda, domingo, por uma diferença de dois gols e hoje a equipe deu uma demonstração de que os jogadores estão cientes do que precisam fazer ao vencer no coletivo o time reserva por 10 a 0. Durante a movimentação, o técnico do Tricolor, Abel Braga, confirmou a volta de Juninho ao meio-de-campo, que será formado também por Marcão, Arouca e Diego. Juninho festejou o fato de ter sido escolhido pelo treinador, já que disputava a vaga entre os titulares com Preto Casagrande. Revelou ainda que os jogadores do Fluminense estão confiantes, principalmente, porque o pensamento do time é o de fazer os gols necessários e evitar que a partida não seja decidida no tempo normal. Um triunfo tricolor durante os 90 minutos, por 1 a 0, levará a disputa para a decisão por pênaltis. "Estamos em uma semana muito boa. A torcida daqui nos apoiando e nos treinamentos temos mostrado que o time está bem. Agora, é concretizar tudo isso no domingo", disse Juninho, empolgado com o assédio dos torcedores de Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde o time está fazendo sua preparação. Com a escolha de Juninho para o meio-de-campo, a única dúvida de Braga passou a ser na zaga tricolor. Fabiano Eller se recuperou de uma contusão muscular e disputa o lugar com Ygor.