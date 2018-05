Com Juvenal Juvêncio na base, Aidar define diretoria do São Paulo

SÃO PAULO - Eleito presidente do São Paulo na semana passada, Carlos Miguel Aidar formalizou, na noite de quinta-feira, os nomes que vão compor a sua diretoria no triênio de 2014 a 2017. Aliado e antecessor de Aidar, Juvenal Juvêncio será o diretor de futebol amador da nova gestão do clube.

Assim, Juvenal trabalhará diretamente no CT de Cotia. O dirigente, aliás, foi um dos principais idealizadores da construção do centro de formação de atletas, que sempre tratou como um dos orgulhos e legados da sua gestão à frente do São Paulo.

Alguns nomes já haviam sido confirmados anteriormente por Aidar, sendo apenas oficializados na noite de quinta-feira. Roberto Natel é o vice-presidente geral, João Paulo de Jesus Lopes é o vice-presidente administrativo, e Ataíde Gil Guerreiro é o vice de futebol.

Aliado de Juvenal, Aidar também manteve outros membros da diretoria do seu antecessor, como o diretor financeiro Osvaldo Vieira de Abreu, o diretor de futebol Rubens Moreno e o diretor jurídico Leonardo Serafim.

Além disso, Aidar optou pela criação de quatro novas diretorias: comercial, feminina, comandada por Mara Casares, de meio ambiente e de relações institucionais.

Confira como ficou composta a nova diretoria do São Paulo:

PRESIDENTE: Carlos Miguel Castex Aidar

VICE-PRESIDENTE: Roberto Rhormens Alves Natel

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO: João Paulo de Jesus Lopes

VICE-PRESIDENTE SOCIAL E DE ESPORTES AMADORES: Antônio Donizeti Gonçalves

VICE-PRESIDENTE DE FUTEBOL: Ataíde Gil Guerreiro

VICE-PRESIDENTE DE PATRIMÔNIO: Carlos Alberto de Mello Caboclo

VICE-PRESIDENTE DE COMUNICAÇÕES E MARKETING: Júlio César Casares

DIRETOR SECRETÁRIO GERAL: Harry Massis Junior

DIRETOR JURÍDICO: Leonardo Serafim dos Anjos

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO: Marcos Francisco de Almeida

DIRETOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS: Gabriel Aidar Abouchar

DIRETOR ADMINISTRATIVO: José Moreira

DIRETOR FINANCEIRO: Osvaldo Vieira de Abreu

DIRETOR DE ORÇAMENTO E CONTROLE: Mário Jorge Ramon Quezada Paredes

DIRETOR SOCIAL: Manuel José Mendes Moreira

DIRETOR DE ESPORTES AMADORES: Fernando Bracalle Ambrogi

DIRETOR DE FUTEBOL DE CAMPO SOCIAL: Themistocles Almeida Junior

DIRETOR DE TÊNIS: Carlos Henrique Sadi

DIRETOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL: Rubens Antônio Moreno

DIRETOR DE FUTEBOL AMADOR: Juvenal Juvêncio

DIRETOR DE MANUTENÇÃO: José Alberto Rodrigues dos Santos

DIRETOR DE OBRAS: Sílvio Paulo Médici

DIRETOR DE ESTÁDIO: Elias Barquete Albarello

DIRETOR DE MARKETING: Ruy Maurício Tranquili Barbosa

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO: Douglas Schwartzmann

DIRETORA FEMININA: Mara Suely Soares de Melo Casares

DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: Ricardo Aparecido Granja dos Santos

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE: Eduardo Cunha San Martin

DIRETOR COMERCIAL: Marcelo Pepe dos Santos

ASSESSORES DA PRESIDÊNCIA: Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, Douglas Valverde, Haroldo Piccina, José Carlos Ferreira Alves, Luiz Flaviano Furtado, Mariana Ferri Aidar, Olten Ayres de Abreu e Wilton Brandão Parreira Filho