Com Kaká expulso e sem Cristiano Ronaldo, Real só empata no Espanhol

PAMPLONA - Kaká não justificou, neste sábado, a chance que recebeu do técnico José Mourinho. O brasileiro ficou em campo apenas 18 minutos entre entrar no lugar de Higuain, aos 13, e ser expulso, aos 31. Numa partida de pouco brilho em Pamplona, o Real Madrid não saiu de um empate sem gols com o Osasuna, o lanterna do Campeonato Espanhol.

A equipe madrilenha, que já não vem bem na competição, sentiu bastante a falta de Cristiano Ronaldo. O craque, que fez cinco gols nos primeiros dois jogos do ano, estava suspenso pelo quinto cartão amarelo. Di Maria entrou no seu lugar, mas não correspondeu.

O jogo teve poucas chances de gol, quase todas do Real Madrid, que chegou a balançar as redes com Callejón, logo depois da expulsão de Kaká, mas o lance foi invalidado por impedimento. O brasileiro havia recebido o vermelho depois de dois amarelos. O primeiro, por falta em Rubén. O segundo por tentar retardar o jogo, segurando a bola com a mão, depois de fazer uma falta.

Com o empate, o Real Madrid alcançou 37 pontos na classificação, enquanto o Barcelona já tem 52 e ainda joga por esta 19.ª rodada, a última do primeiro turno. O Osasuna, com 15, empatou em pontos com o La Coruña, deixando a lanterna por conta do saldo de gols.

OUTROS JOGOS

Patrick Albert, um alemão de 25 anos, é o grande nome do dia no futebol espanhol. O meia fez dois gols na vitória do Valladolid, por 3 a 1, sobre o Mallorca, mais cedo. Destaque para o segundo, em que deu dois dribles curtos, desconcertantes, típicos do futsal, sobre um zagueiro e, depois, sobre o goleiro.

Na briga contra o rebaixamento, o Espanyol venceu o confronto direto contra o Celta de Vigo, por 1 a 0, em Barcelona, e empatou em 18 pontos com o rival, deixando para trás o Málaga, com 17. Granada, Deportivo La Coruña e Osasuna são os três times que estão abaixo e ocupam a zona de rebaixamento.