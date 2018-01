Com lateral Dudu como titular, técnico repete escalação do Inter em treino

Ainda falta quase uma semana para a estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho, mas o técnico Odair Hellmann parece já ter encontrado a escalação para o duelo da próxima quinta-feira com o Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho. Afinal, no treinamento da manhã desta sexta, ele voltou a repetir a escalação que vinha testando nas atividades anteriores.

+ Inter aponta manutenção da base como ponto forte para 2018

A formação escalada tem Dudu, recém-contratado junto ao Figueirense, como titular da lateral direita, com a dupla de zaga sendo formada por Klaus e Victor Cuesta. Assim, o time treinou com: Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro e Camilo; William Pottker e Damião.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa deve ser a formação titular do Inter na sua estreia no Campeonato Gaúcho e também neste sábado, quando o time vai disputar um jogo-treino com o Lajeadense no CT do Parque Gigante.

A atividade desta sexta no local teve caráter técnico-tático. A formação titular testada por Odair Hellmann treinou posicionamento defensivo, saída de jogo e lances de bola parada defensiva em um dos gols. Os demais atletas do elenco fizeram treino de simulação de jogo em campo reduzido. Depois, os grupos inverteram as atividades, que terminaram com treino de cobranças de falta.