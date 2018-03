Com Leandro Amaral, Vasco encara 'zebra' da Copa do Brasil

A reestréia do atacante Leandro Amaral é a grande atração do Vasco em um duelo decisivo em São Januário: a equipe comandada por Antônio Lopes enfrenta nesta quarta-feira, a partir das 19h30, o Corinthians de Alagoas, no jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil. Veja também: Calendário / Resultados Edmundo treina e está confirmado no Vasco Destaque do Vasco em 2007, Leandro acertou transferência para o Fluminense no começo desse ano, alegando que seu contrato com o clube cruzmaltino havia expirado. Tal argumento foi rechaçado pela diretoria. Após arrastada briga judicial e algumas partidas com a camisa tricolor, o atacante retornou a São Januário sob olhar desconfiado da torcida. "Fisicamente estou bem, mas ainda falta ritmo de jogo. No decorrer do campeonato, eu vou evoluir" disse Leandro, que não teme ser vaiado pela torcida. "Estou tranqüilo. Entro em campo apenas concentrado em fazer uma boa partida." Experiente, Edmundo já saiu e voltou ao Vasco várias vezes ao longo da carreira. Talvez por isso ele, que já se desentendeu com o presidente Eurico Miranda, tenha defendido Leandro Amaral. "Foi um desentendimento normal. Mas isso foi resolvido em uma outra esfera e felizmente o Leandro está aqui com a gente", declarou Edmundo, que pediu que a torcida incentive seu novo colega de frente. "Ele tem treinado bem e está alegre. A torcida tem que saber que a gente tem que estar unido", completou.