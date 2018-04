Com Leandro Damião na reserva, Santos faz 4 a 2 no Juventus em jogo-treino

SANTOS - Em jogo-treino contra o Juventus, que disputará a terceira divisão do Campeonato Paulista, o Santos ganhou por 4 a 2, na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Mas o técnico Oswaldo de Oliveira não pôde contar com força máxima. O atacante Leandro Damião, ainda sem a documentação regularizada, treinou entre os reservas e o meia Cícero, com entorse leve no tornozelo esquerdo, ficou de fora - ambos, portanto, são dúvida para a estreia de sábado contra o XV de Piracicaba.

No primeiro tempo, Oswaldo de Oliveira escalou o time titular com Aranha; Cicinho, Gustavo Henrique, Jubal e Mena; Arouca, Leandrinho (Thiago Maia, que entrou após a contusão do companheiro) e Montillo; Geuvânio, Gabriel e Thiago Ribeiro. E o Santos abriu 3 a 0 no placar, com gols dos três atacantes.

Oswaldo de Oliveira escolheu o garoto Jubal para a vaga do zagueiro Edu Dracena, que passou por artroscopia no joelho esquerdo e deve ficar alguns meses afastado do time. Enquanto isso, Leandro Damião, reforço contratado por cerca de R$ 41 milhões, ficou apenas olhando no banco de reservas.

Na segunda etapa, Oswaldo de Oliveira trocou o time inteiro, escalando Vladimir; Bruno Peres, Vinicius Simon, Neto e Emerson; Thiago Maia, Misael, Pedro Castro e Léo Cittadini; Leandro Damião e Victor Andrade. Aí, o Juventus conseguiu fazer dois gols, enquanto o Santos marcou outro com Bruno Peres.

O destaque do jogo-treino foi o atacante Thiago Ribeiro, que teve boa atuação aberto pelo lado esquerdo. Mas Oswaldo de Oliveira ainda não sabe com qual time poderá fazer a estreia no Paulistão, pois depende da recuperação de Cícero e da inscrição de Leandro Damião como jogador do Santos.