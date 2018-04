Com Leão, Lino espera nova chance Emerson Leão gosta de frases de impacto para motivar seus atletas. E desde que assumiu o São Paulo, vem frisando não valorizar nomes ou tempo de clube quando o assunto é a posição titular. "Comigo não existe isso de apenas 11 jogadores, todos têm a chance de ser titular", enfatiza o técnico, sempre. Apesar das poucas mudanças em relação ao time escalado por Cuca, seu antecessor, sua estratégia psicológica trouxe de volta o sorriso ao lateral-esquerdo Lino. Em sua terceira passagem pelo clube, o jogador estava encostado no elenco, apesar de não se considerar nesta situação. Pouco era aproveitado e só vinha participando dos treinos. Mesmo após a saída de Gustavo Nery e com o desfalque de Fábio Santos, jogadores da sua posição, Lino não ganhava chance. Ao contrário, via o treinador improvisar o destro Gabriel. "Mas nunca tive vontade de pedir demissão", garante Lino, que tem contrato até junho de 2006 com o São Paulo. Ao contrário, prefere trabalhar mais, mesmo com a chegada de Júnior. A força vem dos familiares. Apoiado pelos pais, sogros e a mulher, sonha com dias melhores e com a superação deste mau momento. "Sei que tem gente me vendo", acredita. "E sei que terei oportunidades com o Leão. E se for bem, vou continuar na equipe." Lino chegou ao São Paulo em junho de 2001, para trabalhar com Nelsinho Baptista. Viveu, até setembro de 2002, sua melhor fase no clube. Emprestado para o Figueirense, onde foi titular, voltou ao Morumbi em janeiro de 2003. Com Oswaldo de Oliveira não teve chances. Em abril daquele ano transferiu-se para o Bahia, onde jogou 40 jogos e fez 6 gols. "Sempre pediram para eu voltar. O Cuca, inclusive, não queria que eu fosse liberado." O lateral não esconde estar chateado com a situação. Mas também não acha justo ser avaliado em apenas 15 minutos. "No Figueirense e no Bahia não fui bem no primeiro jogo. Depois, com seqüência, me firmei e fui bem."