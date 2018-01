Com Leonardo, São Paulo recomeça A chegada do meia Leonardo já começa a repercutir na definição do grupo do São Paulo para as próximas competições. O meia Souza teve o passe emprestado por um ano ao Cruzeiro, de Belo Horizonte, por R$ 250 mil. Com a saída de Souza, o técnico Nelsinho Baptista terá em Carlos Miguel a única opção para substituir Leonardo na meia-esquerda. O elenco sãopaulino se reapresenta amanhã (16) no Centro de Treinamentos para iniciar a preparação visando à estréia na Copa Mercosul. O primeiro adversário do São Paulo será o Peñarol, dia 25, no Estádio do Morumbi. Mas o principal objetivo da diretoria tricolor é a classificação para a Taça Libertadores da América, competição que o clube não disputa desde 1994. Com o vice-campeonato na Copa dos Campeões - o campeão foi o Flamengo - o clube perdeu sua terceira chance seguida de se classificar para a competição sul-americana. Agora, as atenções estarão todas voltadas para o Campeonato Brasileiro, que se inicia em 1º de agosto e classifica o campeão e o vice para a Libertadores de 2002. O São Paulo estréia em Ribeirão Preto, contra o Botafogo.