Com lesão, David Villa vira desfalque no Barcelona

Apesar da ausência de David Villa, o Barcelona terá o retorno de vários titulares que foram poupados no jogo de quinta-feira, quando o time goleou o adversário da segunda divisão e passou para as quartas de final da Copa do Rei. É o caso de Piqué, Xavi, Iniesta e Pedro, que não foram nem sequer convocados para a partida contra o Córdoba.

Enquanto isso, os titulares Valdés, Jordi Alba e Busquets também foram poupados e ficaram os 90 minutos no banco de reservas na quinta-feira. Situação idêntica viveu o astro argentino Messi, outro que tem retorno garantido neste domingo, quando espera aumentar sua vantagem na artilharia do Campeonato Espanhol - tem 27 gols.

O Barcelona vem fazendo campanha praticamente perfeita nesta edição do Campeonato Espanhol. Em 18 rodadas, somou 17 vitórias e um empate (2 a 2 com o Real Madrid no Camp Nou), com 61 gols marcados e 19 sofridos. Assim, lidera com uma enorme vantagem: está com 52 pontos, 11 a mais do que o segundo colocado Atlético de Madrid.