Com lesão de Willian, Alisson quer aproveitar nova chance no Cruzeiro Após ficar cinco meses afastado dos gramados, Alisson pode enfim ter sua aguardada chance de voltar ao time titular do Cruzeiro na quarta-feira, em rodada do Campeonato Mineiro. O atacante é uma das opções do técnico Marcelo Oliveira para substituir Willian, com dores no púbis.